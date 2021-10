Fani Comarch Cracovii kibicowali zespołowi w meczu z GKS-em Tychy [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

Sporą dawkę meczów z udziałem hokeistów Comarch Cracovii oglądają ostatnio jej kibice. I są to bardzo emocjonujące mecze. Podobnie było w starciu z GKS-em Tychy, przegranym przez gospodarzy 3:4. Mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund, a fani gorącym dopingiem zagrzewali miejscowych do walki. Tym razem się nie udało.