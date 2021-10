Comarch Cracovia zagrała 6 meczów w 12 dni. Kto układał terminarz?

Podhale się nie położyło

- Jeśli ktoś myślał, że Podhale będzie przegrywać każdy mecz 0:10, to się głęboko myli – mówi trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek. - Goście na początku postawili nam bardzo trudne warunki.

W pierwszej tercji odczuwaliśmy trudy rozegrania sześciu meczów w dwanaście dni. Nie mieliśmy optymalnej szybkości, ale od drugiej tercji, w której strzeliliśmy dwie bramki i na początku trzeciej kolejne dwie była już dobra jazda, kombinacja, obrona.

Nasz bramkarz bardzo dobrze interweniował. Możemy być w stu procentach zadowoleni z wyniku.

- Rywale postawili nam trudne warunki, był to ciężki mecz – ocenia Damian Kapica, napastnik pierwszego ataku. - Podhale „skoczyło” na nas od początku, zdominowało, ale z biegiem czasu zaczęliśmy grać nasz hokej i później już kontrolowaliśmy to spotkanie. Zawsze fajnie się gra takie mecze z drużyną, w której się wychowałem, ale trzeba podchodzić do każdego meczu tak samo. Uspokoiłem się dopiero gdy strzeliliśmy trzecią bramkę, na początku trzeciej tercji.