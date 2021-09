Comarch Cracovia zdominowała Energę Toruń w pierwszej tercji i nie dała już sobie wydrzeć zwycięstwa

Torunianie nie tacy groźni

Naprzeciwko „Pasów” stanęła drużyna, która w tym sezonie wygrała cztery mecze i jeden przegrała po dogrywce. Można się więc było liczyć z ciężką przeprawą z wiceliderem. Tymczasem było zgoła odwrotnie.

Do bramki Comarch Cracovii wrócił Pieriewozczikow po jednym meczu nieobecności z powodu przeziębienia, nie było natomiast Jezka, który odniósł kontuzję kolana. Torunianie szybko chcieli strzelić bramkę i krakowski golkiper w pierwszych minutach miał wiele pracy. W końcu odpowiedział Bezwiński, ale Molder nie dał się zaskoczyć. Bardzo groźnie uderzał w rewanżu Syty ale nad bramką. „Pasy” atakowały rzadko, ale jak to czyniły, to już skutecznie. Wreszcie Ignatowicz wypalił nie do obrony i było 1:0.