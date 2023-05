Coraz bliżej końca rekonstrukcji zamku w Muszynie. To będzie kolejna atrakcja uzdrowiska. Zobacz zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

- Zakres prac został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś zadania podzielono na dwa etapy - w pierwszym zdecydowano się zrekonstruować mury obronne, budynek mieszkalny, studnię oraz niewielki most zwodzony i część baszty. Drugi etap prac obejmuje dalszą odnowę baszty - wyjaśnia burmistrz Golba.

Częściowa odbudowa muszyńskiego zamku ruszyła w grudniu 2020 roku. Rekonstrukcja budowli to logiczna kontynuacja prowadzonych w tym miejscu od lat badań architektonicznych.

Muszyński zamek strzegł granicy

Sam zamek strzegł granic między Polską a Węgrami, zaś jego załoga czuwała nad bezpieczeństwem szlaku handlowego, biegnącego wzdłuż Popradu na Węgry. Przez długi czas stanowił on rezydencję starostów tzw. Państwa Muszyńskiego, samodzielnej jednostki administracyjnej z własnym wojskiem i sądownictwem, pozostającej we władaniu biskupów krakowskich aż do rozbiorów Polski.