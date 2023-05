To będzie nowa gwiazda małopolskiej turystyki? Piwniczna Zdrój inwestuje na górze Kicarz

Góra Kicarz - nowa gwiazda turystyki

W Piwnicznej inwestują w turystykę. Chcą zachęcić turystów do odwiedzania nieco zapomnianej atrakcji. Prace trwają na zboczach góry Kicarz, a dokładniej na działkach należących do gminy, pozostała część góry należy bowiem do prywatnego właściciela. Ten już kilka lat temu informował o budowie wyciągu narciarskiego oraz hotelu, jak na razie plany utknęły w martwym punkcie.