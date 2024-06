Coraz łatwiejszy dostęp do zabiegów usunięcia zaćmy w Małopolsce. Poradnik małopolskiego NFZ

- Operacja usunięcia zaćmy nie jest wprawdzie zabiegiem ratującym życie, ale dla pacjentów, którzy mierzą się z tą chorobą, przede wszystkim seniorów, to szansa na zdecydowaną poprawę jego komfortu. Dlatego też zależy nam, by dostęp do tego rodzaju pomocy był jak najłatwiejszy – mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. – W ubiegłym roku podpisaliśmy umowy z trzema kolejnymi placówkami wykonującymi takie operacje w Małopolsce. Dzięki konsekwentnemu poszerzaniu ich listy i zniesieniu limitów finansowania, liczba zabiegów rośnie, a pacjenci oczekują na nie zdecydowanie krócej niż jeszcze kilka lat temu – dodaje.