COVID-19 zbiera śmiertelne żniwo. Najwięcej zgonów zakażonych w Europie odnotowano w Polsce

Piorunujące wrażenie obrazującą skalę zgonów robi las nowych krzyży z 2021 roku na alejach cmentarzy. Szacuje się, że nekropolie w największych miastach od początku roku powiększyły się nawet o jedną czwartą. Czas oczekiwania na pochówek jest różny w różnych miejscowościach. Najczęściej to około 10 dni. W przypadku Krakowa w tym momencie najdłużej na pogrzeb trzeba czekać około tygodnia. Aktualnie, jak słyszymy w krakowskim magistracie, jest trochę lepiej niż w kwietniu, kiedy m.in. na Cmentarzu Rakowickim i Prądniku Czerwonym zdecydowano o uruchomieniu okresowo pogrzebów także w soboty, co było sytuacją nadzwyczajną.

Niestety, jak wynika z raportu WHO, Polska od czterech tygodni jest krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w Europie. Współczynnik zgonów z powodu koronawirusa na 100 tys. mieszkańców w naszym kraju wynosi 7. Są to dane za tydzień od 26 kwietnia do 2 maja, gdy w naszym kraju z powodu koronawirusa zmarły 2653 osoby. Tuż za nami jest Rosja z 2630 zgonami, co w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców daje współczynnik 1,8, zaś na trzecim miejscu Turcja z 2493 zgonami i współczynnikiem 3 na 100 tys. mieszkańców.