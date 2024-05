Cracovia buduje sieć klubów partnerskich. Dołączają do niej Czarni Jasło

Jerzy Żygłowicz (wiceprezes Czarnych): - Podpisanie umowy pomiędzy Cracovią a JKS Czarni Jasło o współpracy obu klubów jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem zarówno pod względem sportowym jak i marketingowym. Cracovia jest znana w całej Polsce jako klub, który od lat bardzo dobrze szkoli młodych adeptów piłkarstwa. Teraz my jako JKS Czarni Jasło możemy dzięki współpracy uczyć się jak szkolić i wychowywać młodych piłkarzy, aby osiągali jak największe sukcesy.

Tomasz Paluch: - Program Partnerski Cracovii od początku wzbudził nasze zainteresowanie. Ciągły rozwój piłki nożnej w Polsce zmusza nas do szukania rozwiązań, jak podnosić jakość szkolenia w naszym klubie dlatego wierzymy, że dzięki tej współpracy wejdziemy na wyższy poziom w wielu aspektach. Życzymy sobie i Cracovii, aby w przyszłości któryś z naszych wychowanków zasilił szeregi Pasów na poziomie CLJ a docelowo ekstraklasy.

Bogusław Kuraś: - Podpisanie umowy z JKS Czarni Jasło to kontynuacja współpracy w zakresie programu Klubów Partnerskich, ponieważ zajmują się szkoleniem nieco starszych kategorii wiekowych, ściśle współpracując przy tym z Akademią Czarni Jasło, co bardzo nas cieszy. Tak skonstruowane działania są dla nas niezwykle pozytywne i pozwalają nam dostrzec cały proces szkolenia od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych. Osoby zarządzające klubem dały się poznać jako prawdziwi pasjonaci z dużą wiedzą i chęcią dalszego rozwoju, dzięki czemu jestem przekonany, że obie strony skorzystają na tej współpracy.