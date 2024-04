Cracovia gra z Lechem w Poznaniu. I musi szukać punktów wszędzie

Cracovia o utrzymanie, Lech o mistrzostwo

Podopieczni trenera Dawida Kroczka punktów muszą szukać dosłownie wszędzie, także na boisku przy ul. Bułgarskiej. Choć wszystko przemawia za Lechem, to goście są w stanie sprawić niespodziankę. Jesienią „urwali” punkty faworytowi, remisując 1:1. Lech ostatnio nie zachwyca – przegrał z Puszczą Niepołomice na wyjeździe 1:2, ledwo, ledwo wygrał w Łodzi z ŁKS-em 3:2 w doliczonym czasie. To bardzo chimeryczna drużyna. Podobnie jak „Pasy”. Przed dwoma tygodniami wszystko przemawiało za Jagiellonią, a Cracovia potrafiła wywieźć z Białegostoku wygraną 3:1. Z kolei przed tygodniem, to raczej krakowianie byli faworytem konfrontacji z Puszczą, a skończyło się ich porażką 0:1. Zespół jest więc nieprzewidywalny.

Dwóch wraca

- Mamy drobne problemy, są drobne urazy, ale staramy się zareagować, by piłkarze byli do gry – mówi Dawid Kroczek. Karola Knapa nie było w ostatnim meczu, zgłosił przed nim problemy zdrowotne. W meczowej kadrze nie było też Takuto Oshimy. - Karolowi daliśmy wtedy wolne – mówi szkoleniowiec. - Z Oshimy nie będziemy mogli skorzystać przez pewien czas z uwagi na uraz, który mu się przytrafił.

- To trafne spostrzeżenie – zgadza się Kroczek. - Nie pierwszy raz występuje u nas taka sytuacja. Właściwie jest taka od początku sezonu. Naszym zadaniem jest złapać serię, dzięki której będziemy regularnie punktować. Łatwo o tym opowiadać, ale trzeba też wcielić w życie. Nasze nastawienie jest niezmienne. Nie jedziemy do Poznania, by przetrwać mecz, ale by powalczyć o pełną pulę.

Kibice w odstępie tygodnia zobaczyli dwa różne zespoły – ten walczący w Białymstoku i ten drugi, który zawiódł w spotkaniu z Puszczą. Cracovia nie jest ani na tyle mocna, by wygrywać notorycznie z liderem, ani tak słaba, by właściwie nie zagrozić Puszczy.

Odpowiedzialność Kallmana

- Czuje na sobie odpowiedzialność, na ty, co stanie się na boisku, strzelam bramki i mam asysty – mówi. - Mam świadomość, jaki to ma wpływ na wyniki. To jasne, że gram dla zespołu. Nie powiem, że mam presję, bo wielu piłkarzy w zespole ma tak samo. Jesteśmy drużyną, a moja gra jest ważna dla niej.

Czy jego postawa została zauważona w innych klubach, czy pojawiają się jakieś propozycje zmiany barw?

- Nie wiem nic konkretnego o zainteresowaniu innych drużyn – mówi. - Nieważne, co się stanie, najważniejsze jest to, co się dzieje w Cracovii.

Kallman grał w jednym zespole z pomocnikiem Lecha Kristofferem Velde. Było to w lidze norweskiej w Haugesund.