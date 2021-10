Cracovia. Ignacy Książek, klubowa legenda, zostanie uhonorowany pamiątkową tablicą

Książek - poszukiwacz talentów

Legendarny poszukiwacz i odkrywca wielu talentów piłkarskich, kierownik pierwszej drużyny doczeka się swojej tablicy, która zostanie wmurowana w pobliżu pomnika Józefa Kałuży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę o godz. 14, a więc przed meczem „Pasów” z Wartą Poznań (godz. 15).

Książek związany był z Cracovią od 1934 roku, choć do Krakowa przyjechał w 1920 r. Był zawodnikiem sekcji tenisa stołowego, zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Krakowa, a podczas wojny został kierownikiem I zespołu „Pasów”. Przyprowadził do klubu wielu zawodników, co zaowocowało zdobyciem mistrzostwa Polski w 1948 r. i wicemistrzostwa rok później.