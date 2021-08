Cracovia - Jagiellonia. Michał Probierz: Mamy bardzo dobry zespół. Młody zespół, który ma perspektywy

Bez gola ze stałych fragmentów

Po czterech kolejkach "Pasy" mają tylko punkt, trzy ostatnie mecze przegrały. Pod znakiem zapytania stoi występ lekko kontuzjowanego Damira Sadikovicia i, rzecz jasna, wykluczonych z gry na dłużej Thiago i Filipa Balaja (Słowak być może za dwa tygodnie wróci do treningów z drużyną). - Pozostali zawodnicy będą do dyspozycji i na pewno czekają na to, żeby jak najszybciej zagrać ten mecz. Wiedzą o tym, że ostatnio, mimo że przegraliśmy 0:3 (z Lechią - przyp. boch), wiele momentów mieliśmy bardzo dobrych i trzeba to tylko przełożyć na zdobycie bramek - mówi Probierz.