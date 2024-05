Cracovia jeszcze niepewna, przydałyby się punkty z Wrocławia

Dobry mecz z Górnikiem

To nie będzie łatwe zadanie, bo Śląsk jest wiceliderem tabeli, ma tylko dwa punkty straty do lidera, ma szanse na tytuł mistrzowski. „Pasy” są uskrzydlone ostatnim wspaniałym wynikiem – wygraną z Górnikiem Zabrze 5:0.

- Możemy być zadowoleni po ostatnim meczu, kibice również – mówi Dawid Kroczek, trener Cracovii. - Dziękujemy za wsparcie ze strony trybun w trakcie całego spotkania. Wynik to konsekwencja wielu działań. Zrealizowaliśmy to o czym rozmawiamy. Nie zachłystujemy się, bo cel jeszcze nie został zrealizowany. Chcemy się skupić na tym, co będzie we Wrocławiu, jeszcze są przed nami trzy spotkania, jest praca do wykonania.