Cracovia. Kordian Wójs, były trener juniorów "Pasów": Nie wolno się bać stawiać na młodzież

Rakoczy to typowy rozgrywający

To przy nim kształtował się Rakoczy.

- Od samego początku, gdy przyszedł do klubu, było widać, że to może być talent na miarę ekstraklasy – wspomina trener. - I w tym kierunku idzie. Swoją postawą, umiejętnościami to udowadnia. Do Puszczy Niepołomice dał się wypożyczyć po to, by zrobić progres. To dobra droga dla niego. Moim skromnym zdaniem jest to na pewno zawodnik na ekstraklasę.

Rakoczy zawsze w juniorach grał jako środkowy pomocnik, podobnie było w reprezentacjach młodzieżowych różnych szczebli. Teraz natomiast trener Michał Probierz ustawił go na skrzydle, bo w środku pola ma tłok.

- To zawodnik do kreowania gry – mówi szkoleniowiec. - Od małego był profilowany na takiego zawodnika, by grał na pozycji „8” czy „10”. To jego pozycja, jest ruchliwy, ma dobre uderzenie z dystansu z obu nóg. Takich zawodników szkoda marnować na zadania defensywne. Na pewno jest o wiele bardziej przydatny w grze w środku, a na skrzydle to musi biegać od pola karnego do pola karnego. Idealnie wyglądał, gdy był wolnym elektronem, rozgrywał piłkę. Ma charakter, szkoda czasu, by tracił go na nadmierną defensywę.