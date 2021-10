Cracovia. Marcin Hrapkowicz, były zawodnik „Pasów”: Kocham piłkę i tak będzie do końca

W Stali debiutował pan w ekstraklasie wiosną 1990 r. To było przeżycie dla chłopaka z

Krosna?

Debiutowałem u trenera Gąsiora w meczu z Widzewem w Łodzi zremisowanym przez nas 0:0. Teraz jawi mi się to jako coś wyjątkowego, ale wtedy, jako 17-letni chłopak tak tego nie postrzegałem. Starałem się uczyć od starszych zawodników, takich jak Piotr Czachowski, Maciej Śliwowski, Adam Fedoruk, to były znane nazwiska w Polsce. Jako junior trafiłem najpierw do zespołu juniorów, a potem zacząłem trenować z pierwszą drużyną, co nie było łatwe, bo uczęszczałem do technikum w trybie dziennym. Trenowałem więc popołudniami.

Trafił pan do Stali z Karpat Krosno, to był duży przeskok?

Tak, z trzeciej ligi. Sztab szkoleniowy zdawał sobie z tego sprawę, że młody zawodnik nie może być od razu rzucony na głęboką wodę. Gdy trafiłem do pierwszej drużyny, to był duży przeskok, to już nie była piłka juniorska. Byłem nieśmiałym młodym człowiekiem, który wszedł do szatni poważnych zawodników. Trzeba było się przestawić na dorosłe myślenie. To zajęło mi trochę czasu. To było widać. Choć za debiut i pierwsze mecze zostałem pochwalony przez trenera. Wszedłem na ostatnie minuty meczu w Łodzi i oddałem dwa strzały na bramkę. Miałem takie wrażenie, że niczego nie dokonałem. Wchodząc do szatni trenerzy Gąsior i Białek dziękowali zawodnikom. Jak spojrzał na mnie trener, to mnie zmroziło, miał groźny wzrok… Ale usłyszałem „Brawo Hrapek”! A miałem przez moment nogi z waty, zanim padłu te słowa. To była pierwsza pochwała w moim nastoletnim życiu z ust poważnego człowieka. Ogromne wyróżnienie, nigdy tego nie zapomnę.