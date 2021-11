Cracovia. Michał Probierz: Bramka zmieniła oblicze meczu

- Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie. Mieliśmy nad nim pełną kontrolę, mieliśmy swoje sytuacje - powiedział Michał Probierz. - Oddawaliśmy dużo strzałów, ale zabrakło w tym wszystkim najważniejszego, bramek. Wiedzieliśmy jak chce grać Wisła, mieliśmy na nią sposób, wyeliminowaliśmy jej atuty. To wszystko nam się udawało, ale w 52 min padła bramka i ona mocno zmieniła oblicze tego spotkania. Zdecydowanie łatwiej zaczęło grać się Wiśle. My zaczęliśmy mieć problemy, nie utrzymywaliśmy się przy piłce. Zrobiliśmy zmiany i po nich stworzyliśmy sobie kilka okazji na gole, ale nie dogrywaliśmy do końca tak, jak powinniśmy. Na pewno wypromowaliśmy w tym meczu Biegańskiego. Oddaliśmy piętnaście strzałów, ale połowę niecelnych. Rzadko się zdarza, żeby w meczu tak nie trafiać i to jest bolesne. Zawodnicy włożyli w ten mecz dużo energii, chcieli wygrać. To boli, bo graliśmy niezłe spotkanie. Pokazaliśmy kilka niezłych elementów, ale w piłce liczy się wynik, a tego nie mamy. Przegraliśmy derby, co jest bardzo istotne dla kibiców, dla mnie, bo chcieliśmy dołączyć do czołówki. A potraciliśmy punkty. Biorę pełną odpowiedzialność za tych zawodników, którzy teraz u nas są, bo to ja ich w większości pościągałem. Trochę brakuje nam jednak pewnych elementów, a jak wypada nam jeden, drugi zawodnik, to rodzą się problemy. I tego najbardziej żałujemy. Teraz jest przerwa na reprezentację, którą będziemy musieli przeżyć z przegranymi derbami.