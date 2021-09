Cracovia. Michał Probierz: Piłkarze muszą uwierzyć w siebie

Bez Alvareza i Siplaka

Nie poprawi się sytuacja kadrowa zespołu trenera Michała Probierza. Wciąż nie będą zdolni do gry Marcos Alvarez i Michal Siplak.

- Stawiamy na nogi Siplaka i Alvareza, ale są małe szanse na to, że zagrają – informuje szkoleniowiec. - Nie będziemy ryzykować zdrowiem zawodników.

Szkoleniowiec odniósł się oczywiście do wpadki „Pasów” w meczu 1/32 finału Pucharu Polski i odpadnięcia ich w rywalizacji z ŁKS-em po serii rzutów karnych (1:3).

- Ten wynik był dla nas dużym rozczarowaniem – stwierdził. - Gdybym twierdził inaczej, to znaczyłoby to, że nie nadaję się do sportu. Czas najwyższy, by zawodnicy zaczęli bardziej wierzyć w siebie, bo za mało jest w nich wiary. Sami muszą się zbudować i zacząć zdobywać bramki. Bo przecież strzelali na innych boiskach. Wierzę, że nastąpi to w tym ważnym meczu w Gliwicach. Czy wynik z Łodzi wpłynie na następny mecz? Nie sądzę, bo liga to jest liga.