Cracovia. Michał Rakoczy, pomocnik "Pasów": Derbowa atmosfera będzie mnie motywowała

Zaczął pan regularnie grać i stał się pierwszym wyborem trenera jeśli chodzi o młodzieżowca w Cracovii.

Ta regularna gra od kilku meczów pomaga, z każdym występem „łapię” pewność siebie. Chcę cały czas grać i obyśmy zdobywali punkty i pięli się w tabeli.

Bramka w meczu z Wartą zapewne dodała panu skrzydeł. To był dla pana rzeczywisty powrót do ekstraklasy.

Czekałem trochę na występy, od kiedy wróciłem z wypożyczenia do Puszczy Niepołomice. Wiem, że dobrze przepracowałem ten okres, w którym nie grałem. Ten gol bardzo mnie cieszy i motywuje do dalszej pracy.

Był pan wypożyczony na sezon do I-ligowej Puszczy. Wiedział pan, że spędzi tam rok rok i planował pan, że wróci silniejszy i pokaże swoją moc?

To wypożyczenie było po to, by się ograć, wrócić do Cracovii i występować w meczach. Na początku tego sezonu nie wyglądało to może tak, jak bym chciał, ale teraz z każdym meczem będzie na pewno lepiej, bo będę miał więcej pewności siebie. To wypożyczenie było lepszą opcją niż zostanie w Cracovii. Wtedy status młodzieżowca z zawodników z pola miał Lucek (Sylwester Lusiusz – przyp.) i on miał największe szanse na grę, dla mnie więc przejście do I ligi było najlepsza opcją.