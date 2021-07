Cracovia pokonała Sturm Graz. Balaj lepszy od Rivaldinho

Dla trzeciej drużyny austriackiej ekstraklasy ważniejszy był drugi czwartkowy sprawdzian - z Crveną Zvezdą Belgrad. Natomiast trener Cracovii Michał Probierz wystawił w podstawowej jedenastce m.in. Adama Wilka, czyli bramkarza numer 3 w klubowej hierarchii, oraz trzech młodzieżowców.

Jeden z nich, ustawiony na "dziesiątce" Michał Rakoczy zaczął obiecująco, w 5 min rozkręcił akcję, w którą włączył się Sergiu Hanca, a której nie potrafił dobrze wykończyć Rivaldinho. To była pierwsza okazja Cracovii, przeważającej do momentu przerwy na picie, czyli przez około 20 minut. Krakowianie prowadzili wtedy grę, a w 7 min mogli strzelić gola: z lewej strony zacentrował Hanca, Jakub Myszor nie wykorzystał szansy, trafiając w bramkarza. "Sergiu - fantastic! Mysza - spokojnie, przecież on stoi, on nie odsunie się z bramki" - skwitował trener Probierz.