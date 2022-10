Cracovia przed meczem z Miedzią. Jacek Zieliński: Patryk Makuch jest w dobrej dyspozycji. Mam nadzieję, że potwierdzi to w niedzielę

Cracovia bez dwóch?

- Nie ma 100-procentowej pewności co do niego – mówi trener Cracovii Jacek Zieliński. - Szanse na jego występ oceniam pół na pół. Nie jest to bardzo skomplikowana kontuzja, to uraz stawu skokowego, ale mamy mało czasu, by go przywrócić do 100-procentowej dyspozycji. Nie w pełni zdrowy nie zrobi tego, czego od niego wymagamy. Pauzuje też Kakabadze więc linia pomocy jest trochę przetrzebiona. Musimy sobie z tym jednak jakoś poradzić.

Piłkarze byli wściekli po porażce z Lechią. Teraz będą się chcieli zrehabilitować.

- Tak chcemy zareagować – potwierdza Zieliński. - Była wściekłość, bo choć przegrywaliśmy u siebie z Piastem, Wartą, to z Lechią nie graliśmy źle. Same statystyki o tym mówią - 22 strzały, 9 celnych, trudno ten mecz nazwać złym występem. Na temat decyzji sędziego nie będę się wypowiadał szerzej, to był ewidentny błąd sędziego VAR-owego. Cóż, jedziemy do Legnicy bardzo zmotywowani. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwy mecz.