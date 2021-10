Cracovia. Serio trwaj! – hasłem "Pasów" na niedzielę, na mecz z Zagłębiem Lubin

- Czeka nas trudne spotkanie – mówi szkoleniowiec Cracovii Michał Probierz. - Zagłębie ma doświadczoną ofensywę, zawodników, którzy potrafią płynnie przejść do fazy ofensywnej. Trener Żuraw dobrze to poukładał, to bardzo dobry trener, który został ofiarą pucharową (w ubiegłym sezonie prowadził Lecha i w lidze poznaniacy dołowali wiosną – przyp.). Taka mnie naszła refleksja, oglądając mecz Ligi Mistrzów Benfiki z Bayernem, że Portugalczycy się wzmocnili, a Lech osłabił (oba kluby grały w grupie LE w ubiegłym sezonie – przyp.).

Seria Cracovii

Cracovia przystępuje do tego meczu mając dobrą serię meczów – w siedmiu kolejnych punktowała, notując cztery zwycięstwa i trzy remisy. „Pasy” śrubują swój rekord. Czy taka seria im pomaga?

- Oczywiście, że tak – zapewnia Probierz. - Ostatnio młodzi zawodnicy dobrze zagrali i to pokazuje, że inni też mają szansę. Często były do mnie pretensje, że nie wprowadzam młodzieży. Ale też trudno na kogoś stawiać, gdy prezentuje się słabiej. U nas widać stabilizację, nawet w przegranych meczach, oprócz tego z Lechem, prezentowaliśmy się dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ostatni mecz zagraliśmy do zera, a strata bramek to była nasza bolączka. Mam nadzieję, że zawodnicy nabiorą pewności siebie. W piłce trzeba ciągle potwierdzać swoją wartość. Musimy na to solidnie pracować, zwłaszcza nad tymi elementami, które jeszcze szwankują. W meczu z Wartą można było szybciej rozegrać piłkę, brakowało tej kropki nad „i”.