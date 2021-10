Cracovia. Stefan Majewski: Z trenerem Probierzem nie będziemy mieli przeciwnych zdań

Na początek refleksja z przymrużeniem oka: przyszedł pan do klubu i Cracovia nie dość, że wygrywa, to bramki strzelają młodzieżowcy.

Tak, oby tak zawsze było. To zasługa trenera i zespołu. Mój udział w tym jest żaden. Cieszę się, że byłem na tym meczu i że bramki zdobyli Polacy.

Od czasów, gdy pan prowadził zespół, wiele się zmieniło, obcokrajowców w Polsce jest znacznie więcej, kluby poszły w tę stronę.

Trzeba się zastanowić, dlaczego tak się stało? To pytanie do nas wszystkich – prezesów, trenerów, dziennikarzy. Dlaczego w bardzo młodym wieku pozwalamy zawodnikom szybko opuszczać nasz kraj. Ilu wyjeżdża, a ilu staje się graczami podstawowymi w innych klubach. Trzeba się nad tym pochylić.

Myśli pan, że ten trend jest do odwrócenia, w Cracovii również?

Nie chciałbym tu żadnego klubu porównywać, ale jesteśmy w stanie młodzieży pewne rzeczy zabezpieczyć. Oby stało się to w najbliższym czasie, ale liczba wyjeżdżających zawodników jest bardzo duża. Teraz jest na to większa szansa, bo w wielu klubach powstają takie ośrodki szkoleniowe jak ten Cracovii, jest ogromny skok do przodu.