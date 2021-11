Cracovia. System zadziałał, Jacek Zieliński dobrze zaczął

Drugi raz Zielińskiego

- Cieszę się z tego, że debiut został okraszony zwycięstwem – mówi szkoleniowiec. - Bardzo ważnym, bo wywalczonym w nerwowo-dramatycznych okolicznościach. Przez pierwszą połowę i początek drugiej bardzo cierpieliśmy, bo nie byliśmy w stanie zrealizować tego, co zakładaliśmy. Roszady w składzie odmieniły zespół, zmiennicy wnieśli dużo dobrego, a bramka Kakabadze będzie aspirować do miana bramki sezonu.

Skoro mowa o tym piłkarzu, to wcale nie musi być on u Zielińskiego zmiennikiem.

- Wprawdzie zmiana Kakabadze to był strzał w dziesiątkę, ale trzeba powiedzieć, że był on w moim planie przewidziany do gry od początku – przyznaje Zieliński. - I być może by tak było, ale zagrał dwa mecze po 90 minut w reprezentacji, a do tego podróż na linii Tbilisi – Monachium – Kraków trochę go nadszarpnęła. Przeprowadził z nami tylko trzy treningi, dlatego plan był taki, by wszedł na już podmęczony Raków. Ale w moim zamyśle jest to chłopak, który będzie tu grał ważną rolę.