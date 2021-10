Cracovia. Trener Michał Probierz po spotkaniu z Radomiakiem: Chcieliśmy wygrać ten mecz

- Zaczęliśmy dobrze, potem z minuty na minutę przegraliśmy środek pola, nie opanowaliśmy tego i mieliśmy trochę problemów - ocenił trener Cracovii Michał Probierz. - Po rzucie karnym w ogóle trochę się pogubiliśmy, pozwoliliśmy na za dużo Radomiakowi i po raz kolejny tę I połowę przegraliśmy. Musieliśmy już chyba dziesiąty raz w tym sezonie odrabiać straty, uczulaliśmy zawodników, że nie możemy tak robić, że ciągle będziemy gonić. W którymś momencie to nie wyjdzie, jak dzisiaj i nie wyszło. II połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, agresywnie, zdobyliśmy bramkę wyrównującą, dążyliśmy do tego, by zdobyć drugą, ale zabrakło nam momentu „dobicia” rywala, wtedy ten mecz mógłby się zmienić, a tak, to straciliśmy bramkę w ostatniej minucie. Trzeba to przyjąć z pokorą, piłka ciągle jej uczy. Błąd indywidualny w ostatniej minucie nie powinien się przytrafić.