Cracovia. W "Pasach" poprawiła się sytuacja kadrowa, Balaj będzie gotowy na Górnika

Balaj i Rivaldinho zdrowi

- Jest do naszej dyspozycji, podobnie Rivaldinho i prawdopodobnie będzie w sobotę w kadrze meczowej – oznajmia trener. - Jedynie sytuacja Thiago nie zmienia się, rehabilituje się. Część zawodników pojechała z drugą drużyną na mecz. Tak jak mówiłem, wyróżniający się zawodnicy tej drużyny będą do nas dochodzić, tak jak ostatnio Michał Wiśniewski, który był na ławce rezerwowych w Niecieczy. Teraz też trenuje i przygotowuje się do meczu z Górnikiem.

Tak więc sytuacja kadrowa uległa zmianie. Choć kilku piłkarzy zabrakło na zajęciach. Swe mecze w reprezentacjach narodowych mieli Otar Kakabadze i Florian Loshaj, a Karol Knap w kadrze do lat 20 i nie . Przerwa przydała się „Pasom”.

- Przydała się nam, bo kilku zawodników, choćby w Niecieczy grało po urazach – mówi Probierz. - Trenowali tylko dwa dni, by zagrać mecz i w końcówce mieli problem z wytrzymaniem tempa. Teraz mogliśmy spokojnie popracować.