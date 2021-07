Cracovia, Wisła Kraków, Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Maciej Murawski: Liczę na to, że zespoły będą prezentowały futbol ofensywny

Zacznijmy od beniaminka – Bruk-Betu Termaliki. Zna pan z boiska trenera niecieczan Mariusza Lewandowskiego. Przypuszczał pan, że pójdzie trenerską ścieżką?

Mariusz grał w Dyskobolii, ale bardziej pamiętam go z Zagłębia. Obaj byliśmy defensywnymi pomocnikami. Najbardziej utkwił mi w pamięci mecz sparingowy, gdy on grał już w Szachtarze. Mariusz jest synem trenera, pracował ze świetnymi szkoleniowcami, miał się od kogo uczyć. Poza tym zawodnicy grający na takiej pozycji jak on bardzo często zostają trenerami. Bo defensywni pomocnicy odpowiadają za drużynę, są szefami na boisku. Często są prawą ręką trenera, mają strategiczny umysł i to się potem przekłada. Ja też zawsze chciałem być trenerem, poszedłem w innym kierunku, ale pracuję z młodzieżą, mam 14 zespołów pod sobą, ponad 30 trenerów.

Drużynie Lewandowskiego uda się zagościć w ekstraklasie na dłużej niż sezon?