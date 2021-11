Cracovia. Wnioski po meczu Cracovii z Wisłą Kraków Jacek Żukowski

Piłkarze Cracovii przegrali prestiżowy mecz - derby z Wisłą Kraków 0:1. To piąta porażka "Pasów" w tym sezonie. Czego kibice dowiedzieli się o zespole Cracovii po tym spotkaniu/ Do wniosków odsyłamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE