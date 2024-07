Cracovia wypożycza zdolnego pomocnika, będzie grał w Wiślanach Jaśkowice

Wypożyczenie 20-latka nie zawiera opcji pierwokupu. Kolec rok temu przedłużył kontrakt z klubem, który wiąże go z "Pasami" do 2027 roku. Do tej pory w pierwszej drużynie rozegrał 4 spotkania, 2 w Ekstraklasie i 2 w Pucharze Polski. W sumie na murawie spędził 49 minut.

W Jaśkowicach gra kilku piłkarzy Cracovii, którzy byli zawodnikami drugiej drużyny, grającej w trzeciej lidze w sezonie 2022/2023. Jest tam Robert Ożóg - środkowy pomocnik oraz boczny obrońca, lub też wahadłowy Michał Stachera. Barwy Wiślan reprezentuje też Dawid Dynarek, który też ma za sobą występy w krakowskim klubie.