Cudzoziemcy kupili ponad 14 tysięcy mieszkań w 2023 roku w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie przodują. Jakie miasta wybierają? Kraków w czołówce

Kraków w ścisłej czołówce miast, w których cudzoziemcy kupują mieszkania

Jakie lokalizacje na zakup mieszkania cudzoziemcy najchętniej wybierają? Tu palmę pierwszeństwa dzierży Warszawa. W 2023 roku cudzoziemcy jako osoby fizyczne kupili ponad 2,6 tys. mieszkań, a zagraniczne firmy dołożyły do tego wyniku jeszcze prawie 300 stołecznych lokali. Łącznie więc obcokrajowcy nabyli w Warszawie ponad 2,9 tys. mieszkań. To sporo, ale o ponad 1/5 mniej niż w 2022 roku.

Na drugim miejscu uplasował się Kraków z wynikiem na poziomie 1,6 tys. mieszkań. Prawie 1,3 tys. mieszkań kupili za to cudzoziemcy we Wrocławiu. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk i Szczecin z wynikami na poziomie od 113 do 568 nieruchomości.

Na drugim biegunie mamy natomiast polskie miejscowości turystyczne (Świnoujście, Zakopane) oraz Gdynię. W tych wszystkich miastach cudzoziemcy kupili łącznie 117 nieruchomości. Co ciekawe w Zakopanem osoby z zagranicy nabyły jedynie 4 mieszkania.