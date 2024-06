CYBERSEC 2024 w Krakowie. Marietta Gieroń: Czas na aktywne podejście do cyberbezpieczeństwa

Jak ocenia Pani tegoroczną edycję Forum CYBERSEC 2024 w Krakowie? Można mówić o sukcesie?

Tak, jak najbardziej. Mamy blisko dwa tysiące uczestników. Z dumą mogę powiedzieć, że w wydarzeniu biorą udział polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, ale też mamy m.in. gości z Irlandii, Francji, a także mocną delegację z Brukseli, reprezentującą instytucje unijne. Dla nas, jako organizatora bardzo ważne jest to, że wróciliśmy do Krakowa. Tutaj ponad 50 tysięcy specjalistów w branży IT pracuje dla kluczowych korporacji technologicznych, dla których bezpieczeństwo cyfrowe stało się kwestią priorytetową.

Jakie było główne przesłanie tegorocznego wydarzenia?

Dla nas bardzo ważne jest to, by podkreślać, że to jest czas na aktywne podejście do cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy przez cały czas atakowani w cyberprzestrzeni. Otrzymujemy informacje na bieżąco o tym ile jest chociażby ataków na infrastrukturę krytyczną. Mamy dość styczności z cyberatakami, z tym, że musimy nadążać za tym co było i tylko się bronić. Czas na takie porozumienia, produkty, rozwiązania, działania, regulacje, które pozwolą się bronić z wyprzedzeniem. Jednym z głównym punktów Forum były rozmowy o strategii cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej w perspektywie zbliżającej się od przyszłego roku polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej. Zaprosiliśmy do panelu członków Komisji Europejskiej. Cenny był ich głos, wyznaczenie wskazówek dotyczących tego, co powinno się zrobić na rzecz porozumienia pomiędzy wszystkimi państwami w Unii Europejskiej.