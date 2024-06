CYBERSEC 2024. Zaczną obowiązywać nowe normy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Potrzebne jest zwiększenie świadomości

Jak dużej liczby krajowych firm będą dotyczyć regulacje związane z NIS2? Szacujemy, że w Polsce jest około 100 tysięcy firm, które będą bezpośrednio dotknięte regulacją NIS2. To są firmy, które kupują usługi od swoich dostawców. Nowe wymagania muszą więc przenieść na cały łańcuch dostaw. Nagle okazuje się, że ze 100 tysięcy możemy mieć przykładowo 500 tysięcy firm, które muszą się dostosować do nowych wymagań prawnych.

Jakich zmian dotyczy dyrektywa NIS2?

Zawiera 11 bezpośrednich wymagań. Wśród nich są analizy i zarządzania ryzykiem, czy też identyfikacja i zarządzanie cyberincydentami. W przypadku RODO przyjęto wymaganie, że w ciągu 72 godzin incydent, dotyczący przykładowo wycieku danych osobowych, musi zostać opisany i zgłoszony do odpowiednich władz. Mówiono, że jest to niemożliwe do realizacji, wiele firm miało z tym kłopot. A w przypadku NIS2 będziemy mieć 24 godziny.

Jeżeli mówimy o incydencie, to konkretnie co może nimi być?

Takim incydentem jest przede wszystkim włamanie do systemu informatycznego firmy. Może ono skutkować zniszczeniem albo wykradzeniem danych.

Polskie firmy są na to dobrze przygotowane?

Muszą się odpowiednio przygotować. Aby zgłosić incydent nie wystarczy mieć dobrą chęć, ale trzeba mieć jeszcze narzędzia do tego, procedury i musi być świadomość pracowników. Jednym z zadań zarządów firm jest więc zwiększenie świadomości wśród pracowników, co to jest cyberbezpieczeństwo, cyberincydent.