Czarny Dunajec chce być miastem. Teraz czas, by mieszkańcy powiedzieli, czy chcą takich zmian

O miejskich aspiracjach Czarnego Dunajca mówi się od pewnego czasu. Pomysł ten zaczął mocno forsować obecny wójt Marcin Ratułowski po tym, jak wygrał ostatnie wybory samorządowe w 2018 roku. - Chcemy wrócić do statusu miasta, który to Czarny Dunajec już wcześniej miał. Tym samym nasza gmina miałaby charakter miejsko-wiejski – mówi wójt.

Czarny Dunajec był już w przeszłości miastem. To historyczny fakt. Trwa jednak spór, jak długo miejscowość utrzymywała taki status. Część osób twierdzi, że od 1925 do 1934 roku. Inni są zdania, że prawa miejskie Czarny Dunajec miał już za czasów zaborów, a dokładnie od 1880 roku. Faktem jest, że to właśnie po 1880 roku miejscowość zaczęła bardzo szybko się rozwijać.