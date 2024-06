Czekając na narodziny dziecka, będzie wspierać Wojciecha Szczęsnego podczas Euro 2024. Swój wielki talent Marina ujawniła w Krakowie

Marina Łuczenko. Z Ukrainy do Stalowej Woli

Utalentowana muzycznie Marina od dziecka brała udział w konkursach piosenki. Miała już spore doświadczenie, gdy na początku maja 2000 roku, dwa miesiące przed jedenastymi urodzinami, przyjechała do Krakowa, na XIII festiwal "Nowa Piosenka w Starym Krakowie". Impreza odbywała się w Pałacu Młodzieży przy ul. Krowoderskiej.

Marina urodziła się w 1989 roku w Winnicy, w centralnej części Ukrainy. Ma brata Żenię, rodzice przekazali jej artystyczne geny: tata, Wasyl, muzykował, mama, Ałła, była tancerką. Gdy Marina miała pięć lat, Łuczenkowie przenieśli się do Polski. Zamieszkali w Stalowej Woli.

"Dziwny jest ten świat". 10-latka wygrała festiwal w Krakowie

"Niekiedy zdarza się bowiem cud, który w trzy minuty (tyle zwykle trwa piosenka) gotów jest odmienić naszą opinię o czymś, co wydawało się dość nudne. I właśnie tu ów cud miał miejsce". - pisał Jan Poprawa. - " Cud nazywa się Marina Łuczenko i pochodzi ze Stalowej Woli, gdzie osiedli państwo Łuczenkowie z Ukrainy. Cud ma dziesięć lat, śliczną buzię - i zgoła nieprawdopodobny talent do śpiewania. Nieprawdopodobny! Gdy ta mała dziewczynka zaśpiewała Niemenowski "Dziwny jest ten świat" - po prostu oniemiałem . Brawo, brawo i jeszcze raz brawo".

"Dziwny jest ten świat". Tak, już jako dziecko Marina mierzyła się z tym monumentem. Wiele lat później, w 2019 roku, nagrała cover tego utworu, ale z 2000 roku zachowało się nagranie Łuczenko śpiewającej, że "ludzi dobrej woli jest więcej". To akurat wideo z Kielc, dostępne na You Tube, warto obejrzeć i posłuchać. W 2001 roku Marina zaśpiewała "Dziwny jest ten świat" w "Drodze do gwiazd" TVN i w "Szansie na sukces" w TVP (o czym czytamy m.in. w jej biogramie w serwisie stalowka.net).