To będzie hit?! Kim jest Jagoda, która zaśpiewała Polakom piosenkę na Euro 2024? Zobaczcie zdjęcia

Jagoda jest Agnieszką

Jagoda to coś więcej niż pseudonim artystyczny. Od dziecka tak właśnie mówiono na Agnieszkę Mortkę, no i Jagodą postanowiła być na scenie. Wokaliska z Radomia, która w 2014 roku wystąpiła w talent show "Disco Star", rok później założyła z bratem Przemkiem zespół - Jagoda i Brylant.

Nowy rozdział zaczęli utworem "Nie mogę z Tobą być", był hit "Przyjdź do mnie dziś", a w międzyczasie m.in. piosenka dedykowana... Robertowi Lewandowskiemu - "Lewy". W 2019 roku Agnieszka wyszła za mąż, a po ślubie z Łukaszem jest już panią Agnieszką Mortką-Bochniewską. 14 września 2023 roku urodziła się natomiast Jadzia i teraz to już trzyosobowa rodzinka.

Młoda mama szybko wróciła do działalności muzycznej, a piłkarskie mistrzostwa Europy były impulsem, by jeszcze raz dotknąć tematyki piłkarskiej. Tytuł najnowszej piosenki Jagody to "Euro 2024". Zobaczcie i posłuchajcie - jak uważacie to może być hit na ten turniej?