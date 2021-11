Czy branża muzyczna jest odpowiedzialna? Ósma edycji konferencji "Tak brzmi miasto" w Krakowie

Krakowska konferencja to największe pod względem programu merytorycznego (ponad 30 paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów) wydarzenie tego typu w Polsce, posiadające jednocześnie maksymalnie kameralny charakter (do 200 uczestników konferencji oraz 300 koncertów). Skierowane jest przede wszystkim do branży muzycznej – muzyków, menedżerów, organizatorów festiwali, pracowników firm fonograficznych oraz dziennikarzy muzycznych. 13 i 14 listopada odbędzie się jej ósma edycja.

- W tym roku w kontrze do roku ubiegłego postawiliśmy na spotkania na żywo. Większość aktywności odbędzie w ten sposób w krakowskim Teatrze Proxima na Kazimierzu. Wychodzimy jednak naprzeciw tym, którzy z różnych powodów nie mogą przyjechać pod Wawel. Dlatego zorganizujemy internetowy stream – ale tylko paneli dyskusyjnych. Warsztaty, spotkania i dyskusje będą wyłącznie na żywo. Wszystkie aktywności są płatne – choć bilet na stream jest tańszy. Tak czy siak za udział w konferencji trzeba jednak zapłacić – mówi nam Michał Wójcik, koordynator projektu Tak Brzmi Miasto.