Czy Kraków zorganizuje igrzyska europejskie? Prezydent Majchrowski jedzie do stolicy na ostateczne rozmowy w sprawie pieniędzy

- Zawsze mówiłem, że igrzyska nie mogą się odbyć na koszt mieszkańców. Musimy mieć przekazany ekwiwalent chociażby w postaci inwestycyjnej wyższej niż nas to będzie kosztować. Po ostatnich zmianach, które nastąpiły w ministerstwach, w najbliższy piątek jadę do Warszawy na ostateczne rozmowy. Sądzę, że w przyszłym tygodniu będzie ostateczna decyzja - mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podkreśla, że igrzyska mogą być szansą nie tylko na rozwój infrastruktury sportowej w Krakowie, ale także na realizację inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie drogowych.

Władze Krakowa oczekują, że w ramach przygotowań do igrzysk rząd wesprze realizację przedsięwzięć sportowych: modernizacji stadionu im. H. Reymana (mecze rozgrywa na nim Wisła Kraków), budowę basenu olimpijskiego przy Technikum Łączności przy ul. Monte Cassino, budowę toru kajaków klasycznych i strzelnicy na terenie OSiR Kolna, modernizację obiektów AWF.

Na liście inwestycji pozasportowych umieszczono: rozbudowę ul. Okulickiego, zakup 60 tramwajów typu Lajkonik 2, budowę węzła komunikacyjnego Opatkowice (w realizacji), dokończenie przebudowy ul. Buszka - w obrębie miasteczka studenckiego, w którym zaplanowana jest wioska igrzysk.

Do przedsięwzięć oczekiwanych na igrzyska włączono też budowę Trasy Balickiej. Do igrzysk pozostały niespełna dwa lata (mają się odbyć w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2023 r.). Trudno sobie więc wyobrazić, by tak szybko powstała ta droga. Brane jest jednak pod uwagę, że to zadanie może być kontynuowane po igrzyskach, ale nadal w oparciu o specustawę.