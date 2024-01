Czy sequel dorówna oryginałowi? Stuhr, Gajos i Pazura w komedii gangsterskiej "Fuks 2" w kinach od 12 stycznia

- Muszę przyznać, że to ciekawe przeżycie wrócić do postaci po takim długim czasie. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Aleks jest starszy o tych 25 lat i pracuje w komisie samochodowym, co może być odrobinę rozczarowujące. Ale mimo, że nie osiągnął w życiu wielkiego sukcesu i nie jest tak przebojowy jak dawniej, to pozostał dobrym i poczciwym facetem. To po prostu fajny facet i troskliwy ojciec, choć trochę ciapciuszek. To mi się w nim podoba i te jego cechy starałem się wyciągnąć na pierwszy plan - podkreśla Maciej Stuhr.