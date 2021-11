Czy w Olkuszu powstaną elektroniczne tablice informacyjne? Radni chcą by burmistrz wnioskował o dofinansowanie z Polskiego Ładu

- Nasza inicjatywa wpisuje się w program unowocześnienia miasta. Inteligentne tablice informacyjne, aplikacje pokazujące za ile przyjedzie nasz autobus, internet na przystankach, system zarządzania ruchem to melodia XXI wieku. Teraz jest to możliwe dzięki programowi Polski Ład. Związek ZKGKM może ubiegać się o olbrzymie wsparcie w tym zakresie, do tego zachęcamy burmistrza. Skuteczne pozyskanie środków jest możliwe dzięki współpracy radnych, wojewody i ministra Jacka Osucha. Przekazywane przez nas sugestie brane są pod uwagę, co pokazują nabory na programy rządowe - informuje radny Wojciech Panek