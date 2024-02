Czyje nazwisko nosi dziecko, gdy rodzice nie mają ślubu - mamy czy taty? Jak tą kwestię reguluje prawo?

Nazwisko mamy czy taty dla dziecka?

Ustalenie nazwiska dziecka nie wywołuje problemów, gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim, bowiem przepisy polskiego prawa rodzinnego ustanawiają zasadę domniemania ojcostwa, zgodnie z którą, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, to domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki, a gdy narodziny mają miejsce wprawdzie przed upływem trzystu dni od ustania lub nieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, to istnieje domniemanie, iż dziecko pochodzi od drugiego męża.

W przypadku sądowego ustalenie ojcostwa, sąd nadaje dziecku nazwisko, w wyroku ustalającym ojcostwo. W toku postępowania sądowego rodzice dziecka - podobnie, jak w przypadku uznania ojcostwa - mogą złożyć zgodne oświadczenia, co do nazwiska jakie będzie nosiło dziecko, jeżeli jednak tego nie uczynią, to dziecko będzie nosiło nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.