Czyta się! Wąsaty mistrz nadwiślańskiego funku. O biografii Andrzeja Zuchy

Za kilka dni minie 30 lat od śmierci Andrzeja Zauchy. 10 października 1991 roku został zastrzelony, wraz z aktorką Zuzanną Leśniak, przez jej męża. Wychodzili właśnie z prób do spektaklu Teatru STU „Pan Twardowski”. Tragiczna śmierć artysty i narosłe wokół wydarzeń, które do niej doprowadziły to temat, którego, pisząc o Andrzeju Zausze, nie da się uniknąć, ale Szubrychtowi udało się zachować proporcje – nie tylko w tej kwestii. Zresztą, autor zastrzega, że nie szukał sensacji w biografii Zauchy- w dobie wyznaczników klikalności i Pudelka, rzecz warta odnotowania. - Nie piszę o tragicznej, głośnej śmierci Zauchy, lecz o jego barwnym życiu, na przekór peerelowskiej szarzyźnie – mówi Szubrycht.

Jak przystało na dziennikarza muzycznego, głównym punktem zainteresowania autora pozostaje więc muzyka i miejsce Andrzeja Zauchy w jej nurtach. Jednym z mitów, które z tej kwestii rozwiewa Jarek Szubrycht jest przekonanie o samorodnym talencie Zauchy, który zaśpiewałby wszystko bez większego trudu. Pewnie tak, mówi Szubrycht, ale przeczytacie Państwo i o trudzie kształcenia głosu, i o doskonaleniu umiejętności instrumentalisty. Odkryty przypadkiem talent muzyczny Andrzeja Zauchy, wybrzmiewającym od popowych piosenek po jazzowe standardy, muzyczne początki u boku ojca i wuja, chałturzenie do kotleta i znakomite płyty, a wszystko to na tle wyjątkowej w tamtym czasie artystycznej atmosfery Krakowa oraz „równie barwnym, co siermiężnym PRL-u, wreszcie o życiu w trasie i o tym, co dotąd pozostawało za kulisami”.