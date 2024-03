Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie

Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne.

Czym zaskoczyć gości na Wielkanoc? Oczywiście pysznymi potrawami, które nie tylko dobrze wyglądają, ale również wyśmienicie smakują. te dania wielkanocne cieszą oko i podniebienie!

Efektowne i pyszne dania na święta wielkanocne 2024. Poniżej znajdziesz przepis na:

Efektowne, wielkanocne jaja faszerowane awokado i zielonym

Sernik na słono z dodatkiem łososia i jajek

Domowa szynka z piekarnika

Keks sałatkowy z orzechami włoskimi na świąteczny stół

Jaskółcze gniazda, czyli jajka zapieczone w mięsie mielonym

Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół

Prosta, ale efektowna sałatka śledziowa z burakami

Pyszny śledź na Wielkanoc w nietypowym wydaniu – tort śledziowy!

Sałatka z tortellini, selera i jajek

Wielkanocny sos chrzanowy z rzeżuchą

Wielkanocne jajka faszerowane awokado i zielonym groszkiem [PRZEPIS]

Wielkanocne jajka faszerowane awokado i zielonym groszkiem. Fot. Paweł Epler Składniki jajka ugotowane na twardo

awokado

zielony groszek

jogurt naturalny

sól, pieprz

Wykonanie

Żółtka połączyć z awokado, groszkiem i jogurtem. Zblendować na gładką masę. Można dodać koperku. Doprawić solą i białym pieprzem. Do jajka szprycą cukierniczą nakładać farsz. Dodać po kilka groszków do dekoracji.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Sernik na słono z dodatkiem łososia i jajek [PRZEPIS]

Sernik na słono z dodatkiem łososia i jajek. Składniki na spód 150 g herbatników maślanych

100 g masła

Składniki na masę serową 0,6 kg twarogu półtłustego

6 jajek

2 łyżki mąki ziemniaczanej

150 g sera żółtego Gouda MSM Mońki

200 g łososia wędzonego na zimno

12 jaj przepiórczych

1 pęczek koperku

4 łyżki jogurtu typu greckiego

1/4 łyżeczki soli

1 płaska łyżeczka pieprzu czerwonego w ziarnach

Składniki na kruszonkę 100 g mąki

120 g masła

70 g sera żółtego Gouda MSM Mońki Wykonanie

Ciastka bardzo drobno pokruszyć lub zmielić. Dodać roztopione masło, wymieszać i wysypać do tortownicy lub blaszki wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Równo rozprowadzić na dnie i ubić ręką, a najlepiej dnem szklanki.

Jajka razem z mąką ziemniaczaną dokładnie ubić na puszystą masę. Powoli, łyżka po łyżce, dodawać twaróg, jogurt naturalny i dalej ubijać, aż do dokładnego połączenia. Następnie dodać sól, pieprz czerwony i wymieszać. Dodać pokrojony w centymetrową kostkę ser żółty, poszarpane kawałki łososia i grubo skrojony koperek. Wymieszać i tak przygotowaną masę serową wyłożyć na wcześniej przygotowany spód. W masę wcisnąć wcześniej ugotowane na twardo (2 minuty od zagotowania) i obrane jajka przepiórcze.

Mąkę posiekać z zimnym masłem i ugnieść w dłoniach. Następnie rozkruszyć do miseczki, dodać utarty na grubym oczku ser i wymieszać. Wyłożyć na masę serową.

Tak przygotowany sernik upiec w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez 1 godzinę. Na koniec pieczenia zapiec od góry, aż kruszonka nabierze ładnego, jasnozłotego koloru. Całość udekorować serduszkami wyciętym z plastrów ugotowanego buraka.

Domowa szynka na świąteczny stół pieczona w piekarniku [PRZEPIS]

Domowa szynka na świąteczny stół pieczona w piekarniku. Składniki szynka (najlepiej kulka – ok. 1,5 kg)

ok. 2 litry wody

4-5 łyżek soli

5 ziaren ziela angielskiego

3 liście laurowe

4 ząbki czosnku

jałowiec (kilka kulek) Dodatkowo masło

Wykonanie domowej szynki pieczonej

Wodę z solą, jałowcem, zielem angielskim i liściem laurowym zagotować, wystudzić. Dodać rozgnieciony czosnek. Wodę wlać do garnka i włożyć w to szynkę. Zostawić w chłodnym miejscu na dobę.

Po tym czasie szynkę wyciągnąć z wody i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Wlać nieco wody z marynaty na dno naczynia, na wierzch szynki nałożyć trochę masła. Piekarnik nagrzać do 180 stopni i piec szynkę w zamkniętym naczyniu około 1,5 godziny od czasu do czasu podlewając powstałym płynem. Około 20 minut przed końcem pieczenia ściągnąć pokrywkę, by szynka od góry pięknie się przypiekła.

Przepis Justyny Kalemby

Keks sałatkowy z orzechami włoskimi na świąteczny stół [PRZEPIS]

Keks sałatkowy z orzechami włoskimi na świąteczny stół. Składniki: 5 jajek

100 g orzechów włoskich Bakalland

100 g śliwek całe owoce Bakalland

100 g masła

50 g mąki

350 g pieczarek

1 por

1 papryka żółta

1 brokuł

pęczek koperku

zioła prowansalskie

sól, pieprz

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki kaszy manny

Wykonanie

Warzywa dokładnie myjemy i osuszamy. Pora kroimy w cienkie talarki, pieczarki w plasterki, paprykę w krótkie paski. Brokuł dzielimy na różyczki i gotujemy do miękkości w osolonej wodzie. Po ugotowaniu i przestudzeniu rozdrabniamy go na jeszcze mniejsze kawałki. Orzechy włoskie, suszone śliwki oraz koperek drobno siekamy. Białka oddzielamy od jajek. Miękkie masło ubijamy na puszystą masę, dodajemy po jednym żółtku. Wciąż ubijając dodajemy do masy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Białka ubijamy na sztywną pianę.

Do masy z masła i mąki dodajemy partiami warzywa, orzechy włoskie, zioła prowansalskie, sól i pieprz, koperek, kaszę mannę oraz ubite białka, dokładnie, ale delikatnie mieszamy do równomiernego połączenia składników. Przygotowane ciasto przekładamy delikatnie do formy wyłożonej nasmarowanym masłem papierem do pieczenia i wstawiamy do pieca rozgrzanego do 180°C na ok. 45 minut. Keks kroimy w plastry i ozdabiamy majonezem i gałązką koperku.

Jaskółcze gniazda, czyli jajka zapieczone w mięsie mielonym [PRZEPIS]

Jaskółcze gniazda, czyli jajka zapieczone w mięsie mielonym. Fot. KGW z Białki Składniki 0,5 kg mięsa wieprzowego bez kości

30 dag mięsa wołowego bez kości

1 bułka pszenna

mleko do namoczenia bułki

jajko

8 jajek ugotowanych na twardo

5 dag cebuli

tłuszcz do smażenia

bułka tarta do panierowania

sól, pieprz, przyprawa do mięsa mielonego – do smaku

Wykonanie

Cebulę obrać umyć, pokroić w kostkę i podsmażyć.

Bułkę namoczyć w mleku i odcisnąć, zmielić razem z mięsem i cebulą, dodać jajko i przyprawy do smaku, dobrze wyrobić. Przygotowaną masę wyporcjować, obłożyć nią ugotowane, obrane ze skorupek jajka, następnie obtoczyć w tartej bułce. Smażyć w głębokim tłuszczu.

Taką masę mięsną można też upiec w foremce w piekarniku. Nałożyć połowę masy, ułożyć jajka i resztę masy mięsnej.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół [PRZEPIS]

Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół. Fot. KGW z Białki Składniki 1,5 kg surowego boczku

50 dag fileta z kurczaka

50 dkg mielonego mięsa

2-3 cienkie kiełbaski lub kabanos

słoiczek musztardy

3-4 ząbki czosnku

papryka czerwona, pokrojona w kostkę (albo ugotowana marchewka lub grzybki marynowane)

przyprawy

Wykonanie

Boczek naciąć wzdłuż, nie rozcinając do końca, rozbić tłuczkiem, posypać przyprawami i czosnkiem. Filet z kurczaka pokroić na trochę mniejsze kawałki podłużne, przyprawić. Mięso mielone przyprawić dowolnie, wymieszać z papryką. Boczek posmarować musztardą, nałożyć mięso mielone, na środku ułożyć filety (lub polędwiczki wieprzowe) i kabanos (albo cienką kiełbasę), dodać pokrojony czosnek, zwinąć, związać nitką bawełnianą. Można zawinąć w folię. Piec w piekarniku w temperaturze 180 st. przez ok. 1,5 godz. Pod koniec pieczenia rozchylić folię i zrumienić roladę.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Prosta sałatka śledziowa z burakami. Nie może jej zabraknąć na wielkanocnym stole [PRZEPIS]

Prosta sałatka śledziowa z burakami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki 500 g matiasów w oleju

pół dużego jabłka

2 ugotowane buraki

4 ogórki konserwowe

1 cebula

4 łyżki majonezu

2 łyżki kwaśnej śmietany 18%

pieprz

łyżka octu winnego białego

łyżka soku z cytryny

Wykonanie

Matiasy pokroić w kostkę, buraki, jabłko i ogórki również. Cebulę posiekać, przelać wrzątkiem. Wszystko razem dokładnie wymieszać, dodać majonez, śmietanę, ocet, sól i pieprz. Wstawić na kilka godzin do lodówki.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko"

Pyszny śledź na Wielkanoc w nietypowym wydaniu – tort śledziowy! [PRZEPIS]

Pyszny śledź na Wielkanoc w nietypowym wydaniu – tort śledziowy! Fot. Urszula Sokołowska Składniki: 2 plastry okrągłego chleba, ukrojone ze środka bochenka

4 ugotowane ziemniaki

4 łyżki masła

1 czerwona cebula

1 czosnkowa cebula

275 g białego twarogu

4 łyżki śmietany

3 łyżki majonezu

6 filetów śledziowych

1 małe opakowanie anchois

sok z cytryny

posiekana natka pietruszki i koperku

pieprz i sól do smaku

Wykonanie:

Cebule obrać. Czosnkową drobno posiekać,a czerwoną pokroić w piórka.

Ugotowane ziemniaki, pokroić w talarki.

Masło utrzeć widelcem z anchois. Twarożek wymieszać ze śmietaną, majonezem,

natką pietruszki i posiekaną czosnkową cebulą. Doprawić sokiem z cytryny, solą i pieprzem, wymieszać.

Plaster chleba posmarować połową masła, ułożyć ziemniaki. Rozsmarować część masy serowej,ułożyć cztery pokrojone filety śledziowe.

Wierzch przykryć drugim plastrem chleba. Posmarować resztą masła i masą serową.

Dwa filety pokroić, ułożyć na wierzchu, przybrać czerwoną cebulą i koperkiem.

Przepis Urszuli Sokołowskiej

Sałatka z tortellini, selera i jajek [PRZEPIS]

Sałatka z tortellini, selera i jajek. Fot. Joanna Tokarz Składniki: 1 opakowanie tortellini z szynką (250g)

1 mały słoiczek selera wybornego

6 jajek

1 puszka kukurydzy

1 puszka groszku konserwowego

3 ogórki kiszone

2 pęczki szczypiorku

ok. 4-5 łyżek majonezu (zależy od jego gęstości)

sól, pieprz - do smaku

3 łyżki oleju lub oliwy

Sposób przygotowania:

W średniej wielkości garnku nastawiamy osoloną wodę na pierożki z dodatkiem 3 łyżek oleju lub oliwy. Tortellini wrzucamy na wrzącą wodę i gotujemy około 14 minut- do miękkości, co jakiś czas mieszając. W osobnym rondelku gotujemy jajka na twardo - ok. 12 minut.

Do odcedzonych i przestudzonych pierożków dodajemy pokrojone w kosteczkę ogórki, jajka na twardo, dodajemy przepłukane i odcedzone składniki z puszek, czyli kukurydzę i groszek oraz selera. Szczypiorek drobno siekamy i również w całości dodajemy do sałatki.

Wcześniejsze składniki łączymy z majonezem oraz doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Smacznego!

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga "Kuchnia w czekoladzie"

Wielkanocny sos chrzanowy z rzeżuchą [PRZEPIS]

Wielkanocny sos chrzanowy z rzeżuchą. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki korzeń chrzanu (ok. 10 cm), zastępczo chrzan gotowy ze słoiczka ok. 2-3 łyżeczki

3 łyżki majonezu

3 łyżki jogurtu greckiego lub innego gęstego jogurtu (jeśli nie liczycie kalorii możecie dodać śmietanę 18 proc.)

2 ogórki kiszone

2 łyżeczki musztardy

rzeżucha

pieprz

Wykonanie

Ogórki drobno pokroić, dobrze wyrośniętą rzeżuchę ściąć nożyczkami. Chrzan obrać i zatrzeć na drobnej tarce. Połączyć wszystkie składniki, doprawić. Gotowy sos można udekorować rzeżuchą.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka"

Szukacie innych pomysłów na dania wielkanocne? Zobaczcie koniecznie:

Wideo Przetworzona żywność jest jak narkotyk