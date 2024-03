Domowy wielkanocny chrzan. Poznaj jego dobroczynne właściwości. Jak zrobić dobry domowy chrzan? [PRZEPISY]

Chrzan swoim ostrym smakiem znakomicie podkreśla charakter wielu potraw. Ciężko wyobrazić sobie półmisek pysznych, wielkanocnych wędlin nieposmarowanych delikatnie chrzanem. To nie byłoby to samo! Podobnie w przypadku ryby w galarecie i tradycyjnej białej kiełbasy – doprawione chrzanem smakują znacznie lepiej. Jeśli Wielkanoc, to także jaja, które często dekorujemy majonezem lub właśnie chrzanem. Idealnie wkomponowuje się on także w najróżniejszego rodzaju sałatki, które zyskują nie tylko na smaku, ale stają się również o wiele bardziej aromatyczne.

Chrzan na zdrowie

Chrzanić, ale z głową!

Zwolennicy pikantnej kuchni cenią chrzan za charakterystyczny, wyrazisty smak. Dla osób preferujących łagodniejsze potrawy, bywa on często za ostry, a cieknące łzy i kręcenie w nosie po jego spożyciu zniechęcają do konsumpcji. Jeśli przyrządzamy go samodzielnie, pamiętajmy, że możemy sprawić, by był delikatniejszy – wystarczy polanie wrzątkiem, a utraci na ostrości. Nie powinniśmy go jednak gotować, gdyż wyzbywa się on wtedy swych cennych właściwości.

Jak pisał polski wieszcz Jan Brzechwa:

A chrzan na to: „Wolne żarty, płaczę tak, bo jestem tarty, lecz mi nie żal tego stanu, a łzy wasze są do chrzanu”.