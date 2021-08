Dariusz Pawlusiński: Kibice Cracovii tęsknią za sukcesami

Ogląda pan mecze ekstraklasy?

Tak, staram się. Raczej mecze wieczorne i to w niedzielę, ale jak jest taka pora południowa, to trudno, trzeba zobaczyć. Nie ukrywam, że patrzę na mecze Cracovii z sentymentem. Jakby nie było to był klub, który dał mi możliwość zaistnienia w ekstraklasie, doceniam to, szanuję. Widziano w mojej osobie potencjał i zdecydowano się, bym reprezentował jej barwy. Spędziłem w Cracovii kawał czasu, to był fajny okres.

Nie było spektakularnych sukcesów, ale była „paczka” kolegów, atmosfera.

Jak najbardziej. Byłem piłkarzem na dorobku. Drużyna trenera Stawowego była zgrana, grała ze sobą wiele lat, dochodzili pojedynczy piłkarze i zrobił się fajny zespół. Zmieniając Bełchatów na Kraków miałem obawy co do aklimatyzacji, ale udało mi się to zrobić szybko razem z rodziną i z dużym sentymentem wracamy do tego miasta. Mieliśmy fajną drużynę na boisku i poza nim. To scala zespół. Życzyłbym każdemu, by trafił do takiego teamu.