Dawid Kroczek, trener Cracovii: Teraz role się odwróciły

- W ubiegłym tygodniu było wysokie zwycięstwo, teraz jest porażka. Było duże podobieństwo do meczu z Górnikiem, ale teraz role się odwróciły. Wszyscy wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji – mówi trener Dawid Kroczek. - Stały fragment gry i stracony gol na pewno nam nie pomógł. Drużyna gospodarzy bardzo dobrze się broniła. Śląsk dobrze wchodził w pole karne, a z naszej strony nie było sytuacji. Po przerwie zagraliśmy bardziej odważnie. Nie wygraliśmy meczu, ale to nie jest koniec świata, będziemy robić wszystko, by się utrzymać. Zespół zrobił wszystko, by osiągnąć lepszy rezultat, ale nie jest to proste przy stanie 0:3. Nie mogę mieć pretensji, że ktoś nie chciał.

Cracovia rozczarowuje. Po dobrym meczu, zdarzają się jej tak fatalne występy, jak ten.