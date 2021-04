Derby Krakowa. Peter Hyballa: Zagraliśmy mądrze taktycznie

Trener Peter Hyballa nie wygrał derbów Krakowa, ale szkoleniowiec Wisły może się cieszyć, że jego podopieczni wreszcie przerwali przynajmniej serię porażek i zremisowali 0:0. Wcześniej „Biała Gwiazda” przegrała cztery kolejne mecze. Tym razem się nie dała i to nawet w sytuacji, gdy Cracovia miała rzut karny.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" - Zagraliśmy dobrze, lepiej pod względem taktycznym - powiedział po końcowym gwizdku Peter Hyballa. - Zagraliśmy mądrze taktycznie. Często graliśmy w ataku pozycyjnym, a nasze dwie „szóstki” dobrze ustawiały się w środku pola. Cracovia musiała podejmować decyzje, którą z nich pokryć. Mamy jednak ogromny problem ze skutecznością. Z gry wyglądamy dobrze, ale nie jesteśmy w stanie wejść w pole karne. Pomimo dużej liczby rzutów rożnych, dziesięciu, niewiele z nich wynikało. I to jest problem, z którym się borykamy. Oddaliśmy jedenaście strzałów, ale tylko dwa z nich były celne. W statystykach strzelonych bramek jesteśmy trzecią drużyną w Polsce, ale jest to swego rodzaju problem. Gdybyśmy stracili tę bramkę z rzutu karnego, to prawdopodobnie mielibyśmy ogromny kłopot, żeby nie przegrać, a tak mamy przynajmniej jeden punkt. Jeśli nie da się wygrać, to ważne jest, żeby nie przegrać. Dlatego ten punkt jest dla nas bardzo cenny w walce o utrzymanie.

Peter Hyballa został zapytany, czy Mateusz Lis był przygotowany na to, jak rzuty karne wykonuje Sergiu Hanca? - Płaci się nam trenerom, płaci się również trenerom bramkarzy - mówi szkoleniowiec Wisły. - Analizujemy wszystko i tak samo tłumaczyliśmy, jak Sergiu Hanca strzela karne. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze wyczucie bramkarza, ale analizowaliśmy to. W derbach Hyballa bardzo późno zaczął robić zmiany. Zapytany o tę kwestię, powiedział: - Ufam wyjściowej jedenastce. Stali dobrze na boisku, realizowali założenia. Zdecydowaliśmy się na zmiany w ostatnich piętnastu minutach, a wcześniej byłem zadowolony z wyjściowej jedenastki.

Trener Wisły zapytany, jak ma zamiar odmienić zespół, który nie wygrał piątego kolejnego meczu, powiedział: - Dobrym pomysłem na to jest dalej trenować, m.in. trening strzelecki. W tym meczu wyglądaliśmy bardzo dobrze, szczególnie Gruszkowski, który jest młodym piłkarzem. To jest pozytywne. Można też powiedzieć, że to Cracovia była bliska porażki, bo w mojej ocenie graliśmy lepiej od niej. Oczywiście, mieli karnego. Trzeba myśleć pozytywnie, dawać zaufanie piłkarzom. To jest bardzo ważne w walce o utrzymanie.

