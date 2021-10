Derby Krakowa. Wisła chce wpuścić kibiców Cracovii. Ilu? Jeszcze nie wiadomo

Sprawa interesuje kibiców z obu stron krakowskich Błoń, bo większość z nich uważa, że prawdziwe derby to te, na których są fani obu klubów. Inna sprawa, że w ostatnich latach, gdy tak było, dochodziło do poważnych incydentów na trybunach. Najgorzej było 13 grudnia 2017 roku gdy z powodu ostrzelania sektora gości na stadionie Cracovii mecz został przerwany na długie minuty. Kolejne mecze były już nieco spokojniejsze, choć incydentów i tak nie brakowało. Kibice „Pasów” na stadionie Wisły gościli ostatni raz 17 marca 2019 roku. Prócz dopingu dla swojej drużyny, zniszczyli oni wtedy sektor gości za co spotkała ich kara i na kolejne derby na Reymonta wpuszczeni nie zostali. A na ostatnie, te z 24 kwietnia 2021 roku nie weszli ani kibice Wisły, ani Cracovii, bo w związku z pandemią mecze rozgrywane były przy pustych trybunach.