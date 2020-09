Desery. Beza Pavlova ze śmietaną i owocami krok po kroku [PRZEPIS]

Beza Pavlova - chrupiąca na zewnątrz, delikatna w środku, udekorowana bitą śmietaną i sezonowymi owocami – niebo w gębie! Deser ten powstał na cześć rosyjskiej primabaleriny Anny Pawłowej.

Składniki na bezę

5 białek

250 g cukru drobnego (na jedno białko 50 g cukru)

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

Dodatkowo

śmietana kremówka

łyżka cukru pudru

dowolne owoce

Wykonanie

Białka i cukier umieszczamy w rondelku i na średnim ogniu ogrzewamy do temperatury 55 stopni, cały czas mieszając, żeby cukier się rozpuścił. Sprawdzimy to, wsadzając palce do rondelka i pocierając białko między palcami. Rondelek zestawiamy z ognia i studzimy.

Przestudzoną mieszankę ubijamy robotem na najwyższych obrotach. Masa ma być lśniąca i gładka. Pod koniec ubijania dodajemy przesianą łyżkę mąki ziemniaczanej. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i na nim formujemy bezę. I teraz zaczyna się test cierpliwości – suszenie bezy. 4 godziny – 110 stopni. Wierzcie mi, warto poczekać.

Podczas pieczenia spod bezy może wypłynąć złoty strumyk, to cukier.

Na przestudzoną bezę wykładamy ubitą śmietanę i dowolne owoce. Ja użyłam śmietany 30% (pół litra), dodając do niej łyżkę cukru pudru. Nie przesadźcie ze słodkością, bo już beza jest słodka. Mała rada – nie ubijajcie białek w miskach plastikowych. Na plastiku osadza się tłuszcz i utrudnia ubijanie i bardzo łatwo można zepsuć śmietanę.