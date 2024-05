Ciasta z truskawkami. Rolada bezowa z truskawkami i serkiem mascarpone [PRZEPIS]

Pomysł na deser z truskawkami naszej Czytelniczki Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”. Zobaczcie przepis!



Składniki:

8 białek

500 g serka mascarpone

250 g truskawek

50 g borówek

1 mały słoiczek wiśni

400 g cukru kryształu

50 g mąki ziemniaczanej

3 łyżeczki soku z cytryny

cukier puder do posypania po wierzchu

kilka truskawek

listki świeżej mięty



Wykonanie

Białka ubijamy ze szczyptą soli na najwyższych obrotach. Gdy piana jest już sztywna zmniejszamy obroty na wolniejsze i dodajemy partiami cukier. Ostatnią partię mieszamy z mąką ziemniaczaną i łączymy z pianą. Na samym końcu dodajemy sok z cytryny i ponownie ubijamy około 2 minuty. Beza ma być śnieżnobiała i lśniąca. Przekładamy na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę z wyposażenia piekarnika. Dokładnie rozsmarowujemy na całości i wkładamy do nagrzanego do 150 stopni piekarnika na 30 minut.

Wyciągamy, przygotowujemy kolejny arkusz papieru, który kładziemy na wierzch upieczonej bezy i obracamy do góry spodem. Zwijamy na kształt rolady i wkładamy do wyłączonego piekarnika, by jeszcze troszkę podeschła.

150 g truskawek dokładnie blendujemy i łączymy z mascarpone pomocą miksera. Do masy dodajemy pokrojone na małe kawałki pozostałe truskawki, borówki oraz odciśnięte z nadmiaru soku wiśnie. Bezę wyciągamy z piekarnika, ściągamy górny papier, rozsmarowujemy krem i zwijamy, odrywając powoli papier od spodu.

Gotową roladę posypujemy cukrem pudrem i dekorujemy truskawkami. Przed podaniem chłodzimy w lodówce.