Desery. Ciasteczka serowe z kokosową posypką. Proste i pyszne [PRZEPIS] 

Wystarczy pięć składników i pyszne ciasteczka gotowe! Przepisem podzieliła się nasza Czytelniczka Anna Hoszowska.

Składniki:

ser biały - 1/2 kg

mąka pszenna - 1/2 kg

masło – 1/2 kg

wiórki kokosowe – 150 g

cukier perlisty – 200 g

mąka do posypywania stolnicy

Wykonanie

Wymieszać razem ser, mąkę pszenną oraz masło (opcjonalnie margarynę). Wyrobić gładkie zwarte ciasto, a następnie odstawić go do lodówki na 1-2 godziny.

Dobrze schłodzone ciasto wyłożyć na posypaną mąką stolnicę i rozwałkować na wysokość około 3-5 mm. W trakcie wałkowania wierzch ciasta posypywać wiórkami kokosowymi i cukrem perlistym. Wybraną foremką powycinać z ciasta ciasteczka.

Piec w nagrzanym do około 180 stopni piekarniku ok. 20 minut. Po wypieczeniu ostudzić i poczekać chwilkę, aż stanę się chrupiące.