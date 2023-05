Ciasto „pychotka” z masą budyniową i bezą z dodatkiem konfitury. Palce lizać! [PRZEPIS]

Przepisem na ciasto „pychotka” podzieliła się nasza Agnieszka Sznajder, autorka bloga „Apetyczna babeczka”.

Składniki na ciasto

3 szklanki mąki pszennej

kostka margaryny (25 dag)

4 żółtka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na bezę

4 białka

1/2 szklanki cukru kryształu

2 łyżki mąki ziemniaczanej

Składniki na masę budyniową

1/2 litra mleka

1/2 szklanki cukru kryształu

cukier waniliowy

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

20 dag masła

Dodatkowo

słoik dżemu lub konfitury (u mnie frużelina truskawkowa, ale może być wiśnia lub brzoskwinia)

garść orzechów włoskich

Wykonanie

Składniki na ciasto połączyć ze sobą, zagnieść i wyłożyć nim spody dwóch foremek (wyłożonych papierem do pieczenia, aby łatwo było po upieczeniu wyciągnąć ciasto w całości i nie zniszczyć bezy). Surowe ciasto w formach wysmarować cienką warstwą dżemu.

Białka ubić na sztywno, do ubitej piany dodać cukier i zmiksować razem, na końcu dodać mąkę ziemniaczaną i wymieszać. Masę z białek podzielić na połowę i wyłożyć ją równo na ciasta z dżemem. Orzechy pokroić i posypać jedno z ciast, to, które będzie wierzchem naszej pychotki.

Piekarnik rozgrzać do 150 stopni i piec ciasta 50 minut. Po upieczeniu bardzo delikatnie zsunąć ciasta, aby nie pokruszyć bezy.

W międzyczasie ugotować szklankę mleka z cukrem, w drugiej szklance mleka rozpuścić mąkę pszenną i ziemniaczaną, dodać do wrzącego mleka i zrobić budyń. Odstawić do wystudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę, a następnie dodać do budyniu i zmiksować na gładką masę. Przygotowaną masą przełożyć ciasta. Gotową pychotkę dobrze jest odstawić na 1-2 godziny przed krojeniem.