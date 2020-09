Desery. Domowe babeczki z masą budyniową i sezonowymi owocami [PRZEPIS]

Przepisem na domowe babeczki podzieliły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej.

Składniki na ciasto

2 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki cukru pudru

10 dag masła

2 żółtka

2 łyżki kwaśniej śmietany

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki cukru wanilinowego

szczypta soli

Dodatkowo

½ l mleka 3,2%

2 łyżki mąki ziemniaczanej

2 łyżki mąki pszennej

1 szklanka cukru pudru

1 cukier wanilinowy

1 jajko

2 żółtka

1 kostka masła

½ kostki margaryny Kasi

50 gr spirytusu

½ litra marmoladki różanej

owoce sezonowe według uznania

Wykonanie

Ciasto zarobić i włożyć na godzinę do lodówki. Schłodzone ciasto rozwałkować i wykleić nim foremki. Piec w temperaturze 180 stopni na złoty kolor.

Z mleka, mąki, cukru, jajka i żółtek ugotować budyń, pozostawić do wystudzenia.

Masło i margarynę utrzeć do białości, dodawać po łyżce ostudzonego budyniu. Kiedy masa jest już pulchna i utarta dolać spirytus.

Do upieczonych babeczek włożyć po łyżeczce marmoladki, następnie udekorować masą.

Na babeczki ułożyć owoce według uznania.